Выбросила мусор и пропала: в Иркутске второй день ищут 15-летнюю Амину Крюкову Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вторые сутки иркутские полицейские разыскивают школьницу Амину Крюкову. Сейчас поисками девочки занимаются полицейские, волонтеры, родственники и неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Известно, что днем 14 августа девочка ушла из дома в микрорайоне Юбилейный. Она выбросила мусор в баки возле дома, далее ее маршрут неизвестен.

На вид девочке 15 лет, рост - 150-155 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение, темные волосы, стрижку "каре" и карие глаза.

В тот день она была одета в черную футболку с белыми надписями на груди и спине, черные шорты выше колена и белые кроссовки.

Особая примета: с правой стороны носа имеется родимое пятно.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Амины Крюковой, сообщить по телефонам: 8(3952)42- 04-51, 8-950-120-38-32 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).