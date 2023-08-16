Психолог рассказала россиянкам, как ладить со свекровью Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Психолог разъяснила россиянкам, как ладить со свекровью. Совет психолога Маргариты Алексеевой заключается в том, чтобы избегать соперничества и попыток заменить свою свекровь в семье. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она предупреждает о возможных конфликтах и ссорах, которые могут возникнуть из-за этого, а также о том, что мужчина часто не будет участвовать в этих спорах. Алексеева советует сохранять достоинство и не пытаться занять место матери своего мужа, а также не принимать решения за него. Она также подчеркивает важность иметь другие интересы, а не ограничиваться только семейной жизнью.

Алексеева отмечает, что такие споры между женой и свекровью делают мужчину более ребячливым: "получается, что две 'мамки' спорят о том, как лучше заботиться о независимом подростке".

Она также советует не учить свою свекровь и строить отношения без агрессии и надменности. Независимо от того, какая свекровь, она всегда будет мамой вашего мужа. Единственный способ найти общий язык - стремиться к сотрудничеству.