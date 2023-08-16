Россиянам объяснили, почему нельзя пользоваться гаджетами во время подзарядки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов предупреждает, что не следует использовать смартфоны, ноутбуки и планшеты во время их зарядки. В процессе подзарядки батарея устройства может нагреться, что может привести к возгоранию или взрыву гаджета, представляя серьезную опасность для его владельца. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Хотя планшеты, ноутбуки и смартфоны кажутся безопасными, так как они не находятся под высоким напряжением, все равно не рекомендуется использовать их во время зарядки, на случай если устройство внезапно загорится, - говорит Денис Себенцов.

Он также добавляет, что во время зарядки устройства лучше помещать на поверхности, которые менее подвержены возгоранию, например, не на ковер, диван или мягкую мебель, а по крайней мере на пол или предпочтительно на стеклянный столик или подоконник.

Кроме того, Денис Себенцов советует следить за блоком питания: его необходимо правильно вставить в розетку, чтобы он не болтался.