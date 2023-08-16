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НовостиОбщество16 августа 2023 14:12

В Иркутске вторые сутки ищут Амину Крюкову, которая выбросила мусор и пропала

Девочку ищут с 14 августа
Елена СИНИЦА
В Иркутске вторые сутки ищут Амину Крюкову, которая выбросила мусор и пропала

В Иркутске вторые сутки ищут Амину Крюкову, которая выбросила мусор и пропала

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутская полиция уже два дня ищет школьницу Амину Крюкову. В настоящее время поисками занимаются полицейские, волонтеры, родственники и неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Известно, что 14 августа днем девочка ушла из своего дома в микрорайоне Юбилейный. Она вынесла мусор и после этого ее маршрут стал неизвестен.

Девочке примерно 15 лет, ее рост составляет 150-155 сантиметров. У нее стройное телосложение, темные волосы со стрижкой "каре" и карие глаза.

В тот день она была одета в черную футболку с белыми надписями на груди и спине, черные шорты выше колена и белые кроссовки.

Особая примета: на правой стороне носа у нее есть родимое пятно.