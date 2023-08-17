Синоптики рассказали, что ждать от погоды в Иркутской области 17 августа 2023 года
Фото: Антон ФОКИН
Сильные дожди бушевали вчера по всему региону, а сегодня жителей области уже успело порадовать безоблачное небо. Синоптики рассказали, надолго ли останется такая погода в Иркутской области 17 августа 2023 года.
- По области в этот день ожидается переменная облачность, местами кратковременные и сильные дожди, а в некоторых районах грозы. Ветер западный, северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура при прояснении +17…+22… При облачной погоде +9…+14 градусов, - сообщают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В Иркутске ожидается слабый дождь и переменная облачность. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Температура днем +19…+21…
Погода в Иркутской области 17 августа 2023 года принесет с собой повышение уровня воды до 80 см на реках Уда и Бирюса.
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