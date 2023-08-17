27 лет колонии на двоих: В Братске мать и сын получили сроки за торговлю наркотиками

В Братске за торговлю наркотиками мать и сын на двоих получили 27 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Падунском суде Братска завершился судебный процесс над матерью и сыном, которые торговали наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники установили, что в период с ноября по декабрь 2020 года 59-летняя жительница Братска и ее 26-летний сын занимались незаконным оборотом наркотических средств. Семья торговала смесью, содержащей в своем составе героин. В ходе обыска жилого помещения были изъяты 60 грамм запрещенного вещества в свертках, весы, а также мобильные телефоны, - рассказывают в региональном МВД.

Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления. С учетом мнения прокурора ей назначили наказание в виде 13 лет колонии общего режима, а ее сыну 14 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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