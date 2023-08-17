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НовостиОбщество17 августа 2023 1:08

Этнокультурный фестиваль пройдет в Иркутской области с 18 по 20 августа

В фестивале примут участие 400 человек из 11 регионов России
Таисия ЧЕМИСОВА
Этнокультурный фестиваль пройдет в Иркутской области с 18 по 20 августа

Этнокультурный фестиваль пройдет в Иркутской области с 18 по 20 августа

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!» соберет 400 участников из 11 регионов России. Он пройдет с 18 по 20 августа в музее «Тальцы». Гостей ждут мастер-классы по ремеслам, выставка-ярмарка, народные игры и танцы, концерт в стиле фолка, рока и смежных музыкальных жанров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Этот праздник дружбы на протяжении 15 лет объединяет людей разных национальностей, которые проживают в Иркутской области. В этом году фестиваль приобрел статус всероссийского. Это особая ответственность, и показатель того, что такие мероприятия необходимы на уровне страны, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

На фестивале выступят музыкальный коллектив «Намгар» из Москвы, а также иркутская этно-группа «SHONO» («Шоно»).