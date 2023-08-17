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НовостиПроисшествия17 августа 2023 1:58

Украл 16 банок: кофейного вора задержали полицейские в Братске

Мужчина похитил 16 банок кофе в Иркутской области
Таисия ЧЕМИСОВА
Украл 16 банок: кофейного вора задержали полицейские в Братске

Украл 16 банок: кофейного вора задержали полицейские в Братске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Падунском районе Братска полицейские задержали мужчину, который похитил 16 банок кофе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть обратились сотрудники продуктовых магазинов с сообщением о грабеже. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, неизвестный мужчина похитил из супермаркета 16 банок кофе на сумму три тысячи рублей, - сообщают в региональном МВД.

Сотрудники полиции немедленно отправились на поиски похитителя кофе. По камерам наблюдения установили приметы злоумышленника и в течение дня задержали предполагаемого вора. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель.

Как сообщил обвиняемый, кофе он продал, а вырученные деньги потратил на спиртное. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как мать и сын получили большие сроки за торговлю наркотиками в Братске.