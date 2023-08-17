В Ново-Ленино приступили к ремонту общественной бани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт общественной бани начался в Ново-Ленино. В 2022 году ее закрыли по требованию Роспотребнадзора. На конкурсной основе выявили нового владельца объекта и приступили к ремонту. Об этом сообщает пресс-служба Думы Иркутска.

- На сегодняшний день в здание проходят демонтаж. Снимают плитку со стен, пола, разбирают потолок. Ведь планируется не просто провести капитальный ремонт, а изменить концепцию бани. Кроме саун и моечных отделений, добавятся разнообразные банные церемонии, спа-услуги, оздоровительный массаж. А на третьем этаже откроют кафе, - сообщают в городской Думе.

Объект должен быть готов через пять месяцев. Пропускная способность всего банного комплекса будет предположительно 350 человек в день.

Кроме того, в бане будет проработан механизм предоставления льгот для отдельных категорий граждан. Также планируется оборудовать рядом со зданием ремесленный рынок, в котором будут продаваться веники, травы, мыло ручной работы.