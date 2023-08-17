Лидеры международного буддийского сообщества из 13 стран прибыли в Улан-Удэ

Гости из 13 стран подтвердили участие в первом Международном Буддийскому форуме в Улан-Удэ Фото: Анастасия КУРЕНОВА

17 августа в Улан-Удэ стартовал первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности». Приглашенными гостями стали лидеры международного буддийского сообщества, выдающиеся ученые и общественные деятели из 13 стран. В том числе, Китай, Монголия, Индия, Камбоджа, Шри-Ланка и другие.

Также в дискуссиях и обсуждениях примут участие представители религиозных сообществ республик Калмыкия, Тыва, Алтай, а также Забайкальского края и Иркутской области.

- Наш буддийский форум раскрывает сегодня миру свой прекрасный духовный лотос веры, разума, мудрости, чтобы он, этот мир, видел, что земля многонациональной и многоконфессиональной России является величайшим источником духа победителей, что она исполнена глубочайшей внутренней силой, которая неподвластна времени, - поприветствовал участников форума Дид Хамбо Лама Буддийской традиционной Санхи России Дагба Очиров.

- А время всегда в истории человечества испытывало и испытывает на прочность все мировое сообщество. И само время требует от нас, буддистов, собравшихся сегодня на международном форуме на территории РФ, сказать решительное слово - мы за многополярное мировое сообщество.

18 августа участники форума посетят Иволгинский дацан, где находится нетленное тело Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова. Монахи расскажут об учениях великого учителя, а также обсудят феномен подземной медитации.

Финальные мероприятия запланированы на 19 августа.