Троих медвежат из питомника К9 в Иркутске выпустят в дикую природу. Фото: Питомник собак К9

Три медвежонка из питомника К9 в Иркутске будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщают в телеграм-канале питомника К9.

- Двух полуживых медвежат нашел мужчина в Чунском районе области. Вероятно, мама-медведица погибла от рук охотников. Малышей спасли, забрали домой и выходили. Зверята росли и могли стать опасными для своего спасителя. Поэтому администрация Чунского района попросила К9 взять малышей на временное содержание, - рассказывают в питомнике.

Третьего медвежонка нашли в Иркутске прикованным цепью к забору. Питомник в присутствии полиции забрал дикое животное. Все трое малышей успешно перезимовали. Сотрудники К9 создали для малышей искусственные берлоги.

Теперь же медвежата выпускаются в глухую тайгу, вдали от человеческого жилья, где успеют нагулять жир перед зимовкой. Природные инстинкты позволят молодым животным быстро адаптироваться к новым условиям.