В аэропорту Иркутска отменили День Воздушного флота Фото: Мария ЛЕНЦ

День Воздушного флота в России отмечается в третье воскресенье августа. В этом году он выпал на 20 число, однако в международном аэропорту Иркутска сообщили, что праздник отменен.

- Ежегодное празднование отменено из-за увеличения роста пассажиропотока на внутренних авиалиниях, большой загруженности авиаузла, а также отсутствия свободных воздушных судов, - сообщает пресс-служба аэропорта.

Торжественное мероприятие должно было включать в себя выставку самолетов на перроне.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об этнокультурном фестивале, который пройдет в музее «Тальцы» Иркутской области с 18 по 20 августа.