В аэропорту Иркутска отменили День Воздушного флота
Фото: Мария ЛЕНЦ
День Воздушного флота в России отмечается в третье воскресенье августа. В этом году он выпал на 20 число, однако в международном аэропорту Иркутска сообщили, что праздник отменен.
- Ежегодное празднование отменено из-за увеличения роста пассажиропотока на внутренних авиалиниях, большой загруженности авиаузла, а также отсутствия свободных воздушных судов, - сообщает пресс-служба аэропорта.
Торжественное мероприятие должно было включать в себя выставку самолетов на перроне.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала об этнокультурном фестивале, который пройдет в музее «Тальцы» Иркутской области с 18 по 20 августа.