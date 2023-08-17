Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 3:45

В аэропорту Иркутска отменили День Воздушного флота

Праздник отменили из-за увеличения роста пассажиропотока
Таисия ЧЕМИСОВА
В аэропорту Иркутска отменили День Воздушного флота

В аэропорту Иркутска отменили День Воздушного флота

Фото: Мария ЛЕНЦ

День Воздушного флота в России отмечается в третье воскресенье августа. В этом году он выпал на 20 число, однако в международном аэропорту Иркутска сообщили, что праздник отменен.

- Ежегодное празднование отменено из-за увеличения роста пассажиропотока на внутренних авиалиниях, большой загруженности авиаузла, а также отсутствия свободных воздушных судов, - сообщает пресс-служба аэропорта.

Торжественное мероприятие должно было включать в себя выставку самолетов на перроне.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об этнокультурном фестивале, который пройдет в музее «Тальцы» Иркутской области с 18 по 20 августа.