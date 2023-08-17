Два фильма об Иркутске сняли с участием нейросети Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске выпустили два фильма, где о городе рассказывает нейросеть. Один представили на экономическом форуме, а другой – на туристической выставке. В каждом фильме поднимаются актуальные для области вопросы – от экологии до развития креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Фильмы создавались для разной аудитории, но оба получились необычными, интересными. Все, кто уже успел их посмотреть, активно делятся впечатлениями в соцсетях. Для каждого зрителя это возможность лучше узнать свой город и еще раз в него влюбиться, – отметила советник мэра города Иркутска Инга Корочкина.

Фильмы были сделаны по заказу администрации Иркутска. По словам авторов, главной целью было сделать вирусные ролики, которые будут пересылаться знакомым и друзьям. В каждом ролике есть информация, которую могли не знать даже иркутяне. Это факты о городе за всю историю его существования. В фильмах герой ведет диалог с нейросетью, задавая вопрос, вокруг которого крутится сюжет: «В каком месте планеты я должен находиться, чтобы быть максимально счастливым?»