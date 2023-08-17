В Шелеховском районе решено ввести режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды. Фото: телеграм-канал мэра района Максима Модина

Режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках решено ввести в Шелеховском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр района Максим Модин.

- Принято решение ввести режим повышенной готовности! Максимальный подъем воды ожидаем к 13-14 часам дня. Ведем постоянный мониторинг. На территории работают оперативные службы, сообщил глава района.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Ново-Ленино приступили к ремонту общественной бани. Закончить ремонт планируют через пять месяцев.