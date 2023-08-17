Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 5:14

Скачала приложение и лишилась 200 тысяч: мошенники выманили у жительницы Шелехова крупную сумму

Жительница Шелехова лишилась 200 тысяч рублей из-за телефонных аферистов
Таисия ЧЕМИСОВА
Жительница Шелехова лишилась 200 тысяч рублей из-за телефонных аферистов

Жительница Шелехова лишилась 200 тысяч рублей из-за телефонных аферистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более двухсот тысяч рублей лишилась жительница Шелехова, скачав «защитное» приложение, которое ей посоветовали мошенники. Она обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные выманили у нее крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Звонивший представился сотрудником сотовой компании, где зарегистрирован номер заявительницы. Злоумышленник убедил женщину, что ее личный кабинет в базе взломан и личную информацию видят посторонние люди. Лже-сотрудник посоветовал потерпевшей скачать «защитное» приложение, чтобы закрыть доступ к личной информации, - рассказывают в региональном МВД.

На самом деле «Защитным приложением оказалось программа дистанционного доступа к телефону, что открыло мошенникам доступ к картам жертвы.