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НовостиОбщество17 августа 2023 5:33

Межвузовый кампус построят в Иркутске

Участок под строительство кампуса передадут до конца 2023 года
Таисия ЧЕМИСОВА
Межвузовый кампус построят в Иркутске

Межвузовый кампус построят в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Участок под строительство межвузовского кампуса передадут в собственность Иркутской области до конца года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-– Создание Иркутского межвузовского кампуса очень значимо для региона. Это обеспечит необходимую инфраструктуру и для студентов, и для молодых ученых, а также будет способствовать притоку обучающихся из других регионов и стран, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На участке будут возведены до 94 тысяч квадратных метров жилья, социальные и инфраструктурные объекты, а также проведено благоустройство и озеленение. Участок под строительство кампуса планируют передать до конца 2023 года.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о двух фильмах про Иркутск, которые сняли с участием нейросети.