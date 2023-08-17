Межвузовый кампус построят в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Участок под строительство межвузовского кампуса передадут в собственность Иркутской области до конца года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-– Создание Иркутского межвузовского кампуса очень значимо для региона. Это обеспечит необходимую инфраструктуру и для студентов, и для молодых ученых, а также будет способствовать притоку обучающихся из других регионов и стран, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На участке будут возведены до 94 тысяч квадратных метров жилья, социальные и инфраструктурные объекты, а также проведено благоустройство и озеленение. Участок под строительство кампуса планируют передать до конца 2023 года.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о двух фильмах про Иркутск, которые сняли с участием нейросети.