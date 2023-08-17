На центральных улицах Иркутска провели работы по благоустройству Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дорожные работы провели на центральных улицах Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

- На улице Трилиссера на участке от Партизанской до Карла Либкнехта отремонтировали тротуар. Ремонтные работы провели и от ул. Трилиссера, 85 до ул. Депутатской. Остался еще один небольшой участок, требующий ремонта, его планирует обустроить в следующем году, - сообщают в Думе.

Кроме того, завершили работы по благоустройству двора возле дома № 151 на улице Карла Либкнехта. Там сделали обрезку деревьев, снесли старый тополь, оборудовали парковку и обновили проезжую часть.

Провели ряд работ по адресу Трудовая, 58. Там обновили тротуары и покрыли асфальтом проезд.