Роспотребнадзор Забайкалья составил топ продуктов, полезных для печени Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Забайкальскому краю определил пять продуктов, которые могут оказать положительное влияние на здоровье печени. Клетки печени способны регенерироваться, но при продолжительном негативном воздействии они теряют эту способность. Об этом сообщает информационное агентство ChitaMedia со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Первым в списке находится тыква, которая полезна как в сыром, так и вареном виде. Этот овощ богат витамином А, фосфолипидами, а также ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Эти вещества помогают строить клетки печени и участвуют в обмене холестерином. Клетчатка, содержащаяся в тыкве, также положительно влияет на работу пищеварительной системы. Вещества, содержащиеся в свекле, также могут оказать положительное воздействие на формирование клеток печени. Кроме того, этот корнеплод может помочь при проблемах, связанных с желчью.

Также положительное влияние на восстановление печени оказывают красные ягоды, такие как малина, вишня и клюква. Они содержат витамин А, аскорбиновую кислоту и пищевые волокна. Вещества, присутствующие в куркуме, защищают клетки печени от токсинов и снижают окислительный стресс.