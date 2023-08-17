Водитель УАЗа наехал на женщину на паромной переправе «МРС - остров Ольхон» Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 августа в 16:23 на паромной переправе «МРС - остров Ольхон» произошел наезд на женщину. 38-летний водитель автомобиля УАЗ сдавал назад и не заметил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- Водитель не убедился в безопасности при движении задним ходом и совершил наезд на 37-летнюю женщину. Она получила незначительные травмы, - сообщают в ведомстве.

В данный момент пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

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