Житель Иркутска поджег квартиру сожительницы вместе с ее матерью

Житель Иркутска поджог квартиру сожительницы вместе с ее матерью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летнего иркутянина приговорили к 16 годам лишения свободы за поджег квартиры и убийство матери его сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- 9 сентября 2021 г. Подсудимый поссорился с сожительницей и решил уничтожить ее имущество. С помощью зажигалки мужчина поджег рубашку и поместил ее в деревянный шкаф одной из комнат. После этого закрыл дверь и уехал, оставив 72-летнюю мать сожительницы одну в квартире, - сообщают в прокуратуре.

Женщина скончалась на месте от отравления угарным газом и острой дыхательной недостаточности. Кроме того, тяжкий вред здоровью получил сосед, проживавший на третьем этаже. Он выпрыгнул из окна, когда увидел задымление в своей квартире.

Злоумышленника задержали и поместили под стражу. Теперь он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года после освобождения.