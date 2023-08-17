Завершились поиски 15-летней школьницы в Иркутске, которая вынесла мусор и пропала

На третий день завершились поиски 15-летней школьницы в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два дня велись поиски пропавшей 15-летней школьницы в Иркутске. Ее разыскивали полицейские, волонтеры, родственники и просто неравнодушные жители.

Все, что было известно, это то, что девочка вышла из дома, выбросила мусор в баки. Далее маршрут девочки был неизвестен.

Эти дни полиция и жители искали стройную девочку со стрижкой "каре" и карими глазами. В тот день она была одета в черную футболку с белыми надписями на груди и спине, черные шорты выше колена и белые кроссовки, говорилось в сводках. Также сообщалось, что у девочки на правой стороне носа есть родимое пятно.

В четверг, 17 августа, стало известно, что девочку нашли живой, рассказали КП-Иркутск в правоохранительных органах. Ее нашли в том же районе, где она и живет.