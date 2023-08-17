В Бурятии официально открылся I Международный буддийский форум Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Представители буддийского сообщества 13-ти стран прибыли в Бурятию, чтобы принять участие в I Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности». Помимо ученых, государственных и общественных деятелей из Монголии, Непала, Индии, Китая, Шри-Ланки, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и других иностранных государств, среди спикеров и участников - представители республик Калмыкия, Тыва, Алтай, а также Забайкальского края, Иркутской области и российского правительства.

- Участие в данном форуме для буддистов всего мира является грандиозным событием. Впервые за всю историю проводится мероприятие такого масштаба. Великолепное событие, я испытываю гордость и счастье находиться здесь, - отметил председатель центрального духовного управления буддистов республики Алтай Арам Кыпчаков. - Мы рады, что наше государство обращает внимание на такие нужные и важные задачи, объединяя людей из разных стран, континентов.

Напомним, мероприятия пройдут с 17 по 19 августа на территории Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ и Иволгинского дацана. Следить за ходом панельных дискуссий можно онлайн. Трансляции публикуются на Youtube-канале форума в режиме онлайн.