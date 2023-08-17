Очередная техника отправлена в зону СВО из Иркутска

Из Иркутска в зону СВО отправится автомобиль “Урал”. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На днях из Иркутска в зону СВО отправится автомобиль “Урал”. Вместе с ним - гуманитарная помощь для военнослужащих-сибиряков. Сбор организовал иркутянин с позывным «Егерь». Его поддержали в правительстве региона, администрации Иркутска. Присоединились муниципальные предприятия, бизнес-сообщество, волонтерские и общественные организации, жители региона.

– Валерий Алексеевич Заречный передал «Урал», уже прошедший техобслуживание, с новым тентом и полами в кузове, – рассказал «Егерь». - Собирать груз помогали многие. Татьяна с сыном Александром из Усть-Кута приобрели мобильную баню. Был и специальный заказ от ребят: геркулес, пшенная и манная крупы, яичный порошок, сухое молоко. Закупили столько, что хватит месяца на два.

Собрали для бойцов так же инструменты, маскировочные сети, газовые печи, бензоэлектростанцию, мотопомпу, рации, продукты питания и средства гигиены. В этой работе активно участвует администрация Иркутска, руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий.

– Важно, чтобы иркутяне, которые сейчас выполняют воинский долг, знали, что у них надежный тыл, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - В годы Великой Отечественной войны жители нашего города совершили трудовой подвиг. И сейчас мы не остаемся в стороне. Системная работа по оказанию помощи участникам СВО и их близким будет продолжена. Для этих целей создан благотворительный фонд «Любимый город», который поддерживает инициативы неравнодушных горожан. Все вместе мы укрепляем боевой дух наших бойцов.