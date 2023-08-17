Иностранные гости I Международного буддийского форума почтили память жертв ВОВ. Фото: пресс-служба правительства Бурятии

17 августа иностранные гости I Международного Буддийского Форума посетили Мемориал Победы в Улан-Удэ, чтобы почтить память погибших воинов Бурятии в Великой Отечественной войне. В том числе представители буддийского сообщества из Шри-Ланки, Тайланда, Индии и Мьянмы. Об этом в социальных сетях рассказал глава республики Алексей Цыденов.

- Они возложили цветы к памятнику Константина Рокоссовского и Вечному огню, - написал губернатор. - Наглядный пример международной солидарности и развития добрососедских международных отношений. После возложения гости вернулись и продолжили активную работу на панельных дискуссиях. Всем мира и согласия!

Напомним, в форуме принимают участие представители 13 стран мира, а также нескольких регионов России.

Мероприятия пройдут с 17 по 19 августа.