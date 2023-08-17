Депутаты Заксобрания сформировали предложения по развитию сельских территорий

Предложения по развитию сельских территорий направлены в Правительство региона. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Несколько сел в Черемховском районе посетили председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин. Вместе с ними в рабочей поездке участвовали представители районной администрации и Думы.

Депутаты посетили одно из крупнейших сельхозпредприятий региона, “Белореченское”, а так же проверили ремонт в нескольких социальных объектах. Так, в селе Бельск сейчас обновляются помещения библиотеки, а в Алехино ремонтируются врачебная амбулатория и общеобразовательная школа. Вместе с тем, в поселениях ведется активная культурная жизнь, в бельском культурно-досуговом центре, например, собираются запускать онлайн-концерты местных творческих коллективов, в библиотеке появится интерактивное пространство.

- Такие территории как Бельск могут стать местами притяжения для туристов, - отметил Александр Ведерников. - Здесь уже сейчас есть очень интересные экскурсионные программы выходного дня. Перспективным направлением может стать агротуризм, который востребован у городских жителей.

Спикер областного парламента рассказал, что депутаты третьего созыва Законодательного собрания сформировали и направили в правительство региона предложения по развитию сельских территорий в Приангарье. Предложения затрагивают такие сферы, как здравоохранение, образование, культура. Кроме того, в них говорится о расширении списка мер соцподдержки для преодоления кадрового дефицита в бюджетной сфере.