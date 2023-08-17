Сергей Довгалюк уходит с поста замгубернатора Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С четверга 17 августа Сергей Довгалюк уходит с поста замгубернатора региона. Такое решение он принял по собственному желанию. Указ уже подписал глава региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В областном правительстве Довгалюк работал с марта 2021 года. Сначала он занимал должность советника губернатора, позднее зампредседателя правительства региона и замгубернатора.

В разное время в сферу его ответственности входило восстановление территорий, пострадавших от наводнения 2019 года, восстановление Кировска ЛНР, оказание гуманитарной поддержки его населению.