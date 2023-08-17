Хадак «Гостеприимной Бурятии» окрасили в желтый цвет в честь буддийского форума. Фото: администрация Улан-Удэ

Скульптура «Гостеприимная Бурятия», одна из главных достопримечательностей Улан-Удэ, встретила гостей I Международного буддийского форума в нарядном платье и с желтым хадаком в руках. Сотрудники МБУ «Горсвет» «нарядили» символ республики с помощью гобо-проекторов. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

– В честь Международного буддийского форума мы поменяли цвет хадака на желтый. Этот цвет в буддизме считается цветом распространения учения (дхармы) и всего живого. Желтый хадак преподносят учителям, священнослужителям, чтобы получить учение, – говорит директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Напомним, форум открылся утром 17 августа на площадке Физкультурно-спортивного комплекса. В нем участвуют представители 13 стран и нескольких российский регионов