Пробки в Иркутске 17 августа 2023 достигли 10 баллов: какие улицы лучше объезжать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционно вечером автомобилисты Иркутска встревают в пробки на дорогах. Не стал исключением и вечер 17 августа. На этот раз пробки в Иркутске 17 августа 2023 достигли 10 баллов.

Пробки в Иркутске 17 августа 2023 достигли 10 баллов

Согласно данным "Яндекс.Карт", сложнее всего ситуация на улицах Иркутная, Джамбула, Октябрьской революции.

Кроме этого, придется потерпеть пробки и тем, кто проезжает через улицы Некрасова, Рабочую, Ленина, Спортивный переулок, Бульвар Гагарина.

Также пробки в Иркутске 17 августа 2023 достигли 10 баллов на улице Кожова.