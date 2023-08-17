Столкнулись семь легковушек, грузовик и самосвал: в Ангарске выясняют обстоятельства массового ДТП

Столкнулись семь легковушек, грузовик и самосвал: в Анагрске выясняют обстоятельства массового ДТП
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Ангарске полицейские выясняют обстоятельства массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По информации ведомства, все случилось в районе Еловской горы федеральной автодороги "Сибирь". Так, 23-летний водитель грузового автомобиля Shaanxi из-за небезопасной скорости наехал на самосвал HOWO. После чего произошли столкновения еще 7 следующих следом автомобилей.
Как итог, госпитализирован водитель первого транспорта, другим помощь медиков не понадобилась.
Сейчас одна полоса движения перекрыта. На данном участке трассы образовался затор.