Музей связи в Иркутске получит статус государственного

Зал телефонной связи. Фото: пресс-служба ПАО Ростелеком.

Выездное заседание руководителей «Ростелекома», Общественной палаты Иркутской области и регионального министерства культуры и архивов прошло в Музее связи. На встрече эксперты в сфере культуры совместно с представителями оператора разработали план перехода учреждения из ведомственного в государственное.

Музей связи был открыт 4 ноября 1977 года и стал первым отраслевым музеем на территории Сибири и Дальнего Востока. Научно-исторические экспозиции рассказывают о развитии телекоммуникаций от зарождения регулярной почты в регионе и до прихода современных средств связи.

Директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман провел для участников мероприятия экскурсию по залам. Он отметил, что своей коллекцией, которая насчитывает более 20 000 единиц хранения, включая уникальные экспонаты, в том числе элемент магазина сопротивления, собранный изобретателем радио Александром Поповым, а также исключительными фондами и просветительской деятельностью музей давно перерос рамки корпоративного и стал одним из наиболее интересных и ярких в регионе.

«С 1991 года музей располагается в историческом здании 1800 года постройки. Это бывший дом Василия Баснина: купца 1 гильдии, мецената и коллекционера, потомственного почетного гражданина Иркутска, городского головы 1850-1852 годов, члена Русского географического общества, библиофила, ботаника, краеведа. О Василии Николаевиче и его семье декабристы говорили так: “Баснины согрели для нас Сибирь”», — рассказал Юрий Тиман.

Музей связи в Иркутске. Фото: пресс-служба ПАО Ростелеком.

У Басниных была уникальная библиотека, открытая для всех. В оранжерее зрели персики и цвели азалии. Особняк был одним из центров общественной и культурной жизни Иркутска: там устраивались литературно-музыкальные вечера и бывали многие выдающиеся соотечественники, в том числе в начале 30-х годов XIX века дипломат и изобретатель Павел Шиллинг, автор одной из конструкций электромагнитного телеграфа.

«Музей связи, который мы посетили, обладает ценной коллекцией федерального масштаба и долгое время был ведомственным. Хочется, чтобы он приобрел статус бюджетного учреждения и открыл свои двери для широкого круга посетителей. Наблюдая за тем, как взрослые люди с любопытством разглядывают экспозицию, представляю, каким интересным это знакомство может стать для детей», — отметила председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской области Марина Кондрашова.

«Музей связи — выдающийся. Это полностью обеспеченное фондами и площадями учреждение. Наша задача сделать так, чтобы он перешел под государственный статус в качестве филиала одного из музеев Приангарья или города. Это — наша гордость и мы должны его сохранить, популяризировать и сделать так, чтобы он работал на благо Иркутска и области», — пояснил директор этнографического комплекса «Тальцы» Владимир Тихонов.

Зал телеграфной связи. Фото: пресс-служба ПАО Ростелеком.

Собравшиеся подчеркнули неоценимый вклад «Ростелекома» в становление, сохранение и развитие Музея связи, который является одним из лучших технических музеев страны и входит в состав Ассоциации научно-технических музеев Российского комитета ICOM (Международный совет музеев).

«Деятельность Музея связи и уникальные экспонаты, которыми он обладает, представляют большой интерес для общественности. Необходимо найти возможность не только сохранить фондовые коллекции и экспозиции в полном объеме, но и сделать так, чтобы они были доступны для жителей и гостей региона. Безусловно, он не может остаться без внимания государства. И министерство культуры Иркутской области со своей стороны готово содействовать сохранению и развитию этого уникального учреждения», — подтвердил заместитель министра культуры Иркутской области Руслан Дячук.