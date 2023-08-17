Владимир Путин поприветствовал участников I Международного буддийского форума

Фото: пресс-служба I Международного буддийского форума

Владимирович Путин поприветствовал гостей и участников I Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» в Бурятии.

- Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в столице Бурятии городе Улан-Удэ Международного буддийского форума, - говорится в сообщении Президента России. - Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплочённого народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей. Отрадно, что нынешнее поколение последователей этой древней религии бережно хранит ее непреходящие ценности, богатейшее историческое, культурное наследие предков, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в стране.

Напомним, 17 августа в столице Бурятии официально открылся I Международный буддийский форум. В Улан-Удэ прибыли ученые, а также государственные и общественные деятели 13-ти стран, в том числе Монголии, Непала, Индии, Китая, Шри-Ланки, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и другие.

Также среди спикеров и участников - представители республик Калмыкия, Тыва, Алтай, Забайкальского края, Иркутской области и российского правительства. Мероприятия в рамках форума запланированы до 19 августа. Они состоятся на территории Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ и Иволгинского дацана. Следить за ходом панельных дискуссий можно онлайн.