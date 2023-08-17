На Иркутской ГЭС снизили расход воды из-за роста уровня реки Иркут Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Расход воды на Иркутской ГЭС снижен с 3 100 до 2 600 куб. м/с из-за резкого повышения уровня воды в реке Иркут - притоке Ангары. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Такие меры были приняты для предотвращения возможных негативных последствий, таких как подтопление и повреждение инфраструктуры. Снижение расхода воды на Иркутской ГЭС поможет сбалансировать уровень воды в реке Иркут и снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время администрация Иркутска и другие соответствующие органы продолжают мониторинг ситуации и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения и сохранения инфраструктуры.