Выплату получили 75 семейных пар из Иркутской области, награжденных «За любовь и верность» Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году в Иркутской области была введена новая мера социальной поддержки по инициативе Губернатора Игоря Кобзева. Эта мера предусматривает единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для пар, которые были награждены медалью "За любовь и верность". Всего такую награду и выплату получили 75 семейных пар.

Согласно указу губернатора, эта дополнительная мера социальной поддержки будет предоставляться семейным парам, проживающим на территории Иркутской области и награжденным медалью "За любовь и верность", ежегодно.

Напомним, что медаль "За любовь и верность" является общественной наградой, которая вручается семьям, ставящим пример крепости семейных ценностей, проявляющим социальную ответственность, трудолюбие, любовь и взаимную поддержку.