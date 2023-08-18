На выезде из Иркутска на Качугский тракт рассмотрят временную схему движения Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На выезде из Иркутска на Качугский тракт рассмотрят временную схему движения. Такое поручение дал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Пока идет подготовка проектной документации ряда дорог в этом секторе, нужно рассмотреть оперативное решение, чтобы обеспечить безопасность движения и увеличить пропускную способность, - сообщают в региональном правительстве.

Обустройство сдерживает светофор на повороте в микрорайон Зеленый. Проектировщикам предложили рассмотреть временную схему движения с разворотным кольцом.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об ограничении проезда по улице Баумана, которое будет действовать с 18 по 31 августа.