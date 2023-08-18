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НовостиОбщество17 августа 2023 23:24

На выезде из Иркутска на Качугский тракт рассмотрят временную схему движения

Такое поручение дал губернатор региона Игорь Кобзев
Таисия ЧЕМИСОВА
На выезде из Иркутска на Качугский тракт рассмотрят временную схему движения

На выезде из Иркутска на Качугский тракт рассмотрят временную схему движения

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На выезде из Иркутска на Качугский тракт рассмотрят временную схему движения. Такое поручение дал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Пока идет подготовка проектной документации ряда дорог в этом секторе, нужно рассмотреть оперативное решение, чтобы обеспечить безопасность движения и увеличить пропускную способность, - сообщают в региональном правительстве.

Обустройство сдерживает светофор на повороте в микрорайон Зеленый. Проектировщикам предложили рассмотреть временную схему движения с разворотным кольцом.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об ограничении проезда по улице Баумана, которое будет действовать с 18 по 31 августа.