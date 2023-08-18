Международный молодежный форум «Байкал» завершился в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Международный молодежный форум «Байкал» завершился в Иркутской области. 600 человек четыре дня работали на пяти образовательных площадках: «Молодежные сообщества», «Диалог культур», «Предпринимательство», «Туризм», «ЭКО.ЦЕХ». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Активное участие и творческий подход помогут найти инновационные решения для развития нашего региона и страны в целом. Мы готовы воплощать в жизнь самые интересные и перспективные проекты. Вместе мы создадим благоприятную среду для молодежи, чтобы обеспечить ее успешное будущее, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В грантовых конкурсов приняли участие более 300 человек. 20 проектов были рекомендованы к получению поддержки от Росмолодежь.Гранты во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. А 18 работ получили поддержку в рамках грантового конкурса региона.