Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 0:40

Более 50 лет тюрьмы суммарно получили четверо наркоторговцев в Иркутске

Торговцы продавали товар через интернет, а тайники-закладки прятали на пустырях
Таисия ЧЕМИСОВА
Более 50 лет тюрьмы суммарно получили четверо наркоторговцев в Иркутске

Более 50 лет тюрьмы суммарно получили четверо наркоторговцев в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Четверым наркоторговцам в Иркутске суммарно назначили более 50 лет лишения свободы. Группа драгдиллеров продавала товар через интернет, а тайники-закладки прятала на пустырях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- 35-летнего лидера наркоторговцев полицейские задержали при выходе из лифта. В ходе работы с мужчиной, сыщики и следователи обнаружили в лесном массиве тайник, в котором находилось около 100 граммов синтетического наркотика, - сообщают в региональном МВД.

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении участников группы. В зависимости от исполняемой роли, для каждого из них выбрали наказание в виде срока лишения свободы в размере от 12 до 15 лет.