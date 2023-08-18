Более 50 лет тюрьмы суммарно получили четверо наркоторговцев в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Четверым наркоторговцам в Иркутске суммарно назначили более 50 лет лишения свободы. Группа драгдиллеров продавала товар через интернет, а тайники-закладки прятала на пустырях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- 35-летнего лидера наркоторговцев полицейские задержали при выходе из лифта. В ходе работы с мужчиной, сыщики и следователи обнаружили в лесном массиве тайник, в котором находилось около 100 граммов синтетического наркотика, - сообщают в региональном МВД.

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении участников группы. В зависимости от исполняемой роли, для каждого из них выбрали наказание в виде срока лишения свободы в размере от 12 до 15 лет.