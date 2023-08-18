Похититель сливочного масла объявился в Иркутске

Неизвестный мужчина украл 26 пачек сливочного масла из супермаркета в Иркутске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские в Иркутске разыскивают мужчину, который украл из супермаркета 26 пачек сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Инцидент произошел в Свердловском районе. Неизвестный мужчина вынес из супермаркета на улице Гоголя стопки с брикетами масла общим весом свыше пяти кг. После этого вышел из магазина не расплатившись, - сообщают в региональном МВД.
Похититель попался на камеру видеонаблюдения. Особые приметы подозреваемого – татуировки на руках.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о четверых наркоторговцах из Иркутска, которые суммарно получили более 50 лет лишения свободы.
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