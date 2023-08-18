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НовостиОбщество18 августа 2023 1:28

95-летие со дня основания отметит Иркутский театр юного зрителя

В честь юбилея ТЮЗа запланированы торжественные мероприятия
Таисия ЧЕМИСОВА
95-летие со дня основания отметит Иркутский театр юного зрителя

95-летие со дня основания отметит Иркутский театр юного зрителя

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В новом театральном сезоне Иркутский ТЮЗ имени А. Вампилова отметит свое 95-летие со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В честь юбилея запланированы две премьеры, торжественный вечер, фестивали и гастроли творческого коллектива по региону. Основная часть мероприятий в этом году посвящается 95-летию театра. График работы будет очень плотным и насыщенным еще до официального старта нового сезона, – рассказал директор театра Виктор Токарев.

Уже с 31 августа ТЮЗ примет на своей сцене Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Зрители увидят спектакли «Наш класс» и «Крик Лангусты».

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что международный молодежный форум "Байкал" завершился в регионе.