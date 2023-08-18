В Иркутской области планируют создать фабрику по производству вещей из монгольского кашемира Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области планируют создать трикотажную фабрику, на которой будут производить вещи из монгольского кашемира. Реализовывать проект будут совместно с Монголией и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Реализацию проекта обсудили на совещании под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева совместно с представителями белорусского концерна и партнерами из Монголии.

- Прорабатываем вопрос организации трикотажной фабрики с использованием пряжи и ткани из Монголии. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил привлечь к проекту еще одну страну. Тогда мы сможем получить дополнительную субсидию в рамках Евразийского экономического союза, - сообщил Игорь Кобзев.