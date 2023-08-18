Уровень реки Иркут в Шелеховском районе опустился ниже критических отметок Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

17 августа уровень реки Иркут в Шелеховском районе поднялся выше критических отметок. В районе села Баклаши максимальный уровень воды составил 490 сантиметров. Однако, в течение ночи уровень воды снизился и на 18 августа составляет 465 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

- В Баклашах работала аэромобильная группировка и оперативная группа МЧС, гидрологическую обстановку постоянно отслеживали, чтобы оперативно отреагировать в случае ее ухудшения, - сообщают в региональном МЧС.

За время поднятия уровня воды дома и участки не подтопило.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала, какая погода ждет жителей области 18 августа 2023 года.