Минтранс Иркутской области проверил как идет ремонт дорог в поселке Маркова Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Представители Министерства транспорта Иркутской области проверили как проходит ремонт дорог в поселке Маркова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Осмотрели гравийные дороги до СНТ «Птица» и «Овощевод», работы выполнены, но есть ряд недостатков. Администрация Марковского муниципального образования должна проработать вопрос с подрядной организацией по отсыпке разворотной площадки перед СНТ. Кроме того, были проверены работы по строительству подъездного пути к школе в Луговом и асфальтированию проезда Верхний в Березовом. Все работы идут по графику, - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский.

На 2023 год Марковскому муниципальному образованию на ремонт дорог выделили 226,9 миллионов рублей. Кроме того, по плану в этом году должны провести ремонт дорог по улицам: Трактовая, Родниковая и Магистральная.