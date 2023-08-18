В Усть-Илимске загорелся гипермаркет 18 августа 2023 года

В Усть-Илимске загорелся гипермаркет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усть- Илимске сотрудники МЧС ликвидируют пожар в гипермаркете «Экономия». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

- 18 августа в 09:15 в пожарно-спасательную службу Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в гипермаркете «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет, - сообщают в МЧС.

В тушении задействовали 18 человек. В настоящее время площадь пожара составляет 800 квадратных метров.