Из горящего гипермаркета в Усть-Илимске успели эвакуироваться семь человек

В Усть- Илимске загорелся супермаркет «Экономия». На тушение пожара направлены 18 сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

- Утром 18 августа в пожарно-спасательную службу Усть-Илимска поступило сообщение пожаре в гипермаркете «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться семь человек. Обошлось без пострадавших, - сообщают в ведомстве.

Прокуратура Иркутской области проконтролирует установление обстоятельств пожара в гипермаркете. При наличии оснований будут приняты меры в сфере соблюдения требований пожарной безопасности в местах скопления граждан.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о мужчине, который украл из супермаркета в Иркутске 26 пачек сливочного масла.