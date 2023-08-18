Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу ангарского маньяка

Ленинский районный суд Иркутска будет рассматривать дело ангарского маньяка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении серийного убийцы женщин Михаила Попкова.

- В период с 1997 по 2003 год житель Ангарска 59-летний Михаил Попков совершил убийство трех женщин. Он встречал своих жертв на улицах Иркутска, предлагал подвезти или провести вместе время. После этого, увозил в безлюдные места, где расправлялся с каждой различными способами, - сообщают в региональной прокуратуре.

В октябре 1997 года и в марте 1998 года две женщины были им задушены. В октябре 2003 года Попков нанес своей жертве не менее 40 ударов ножом.

Ранее Попкова приговорили к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 гг. Он обвиняется в смертях более 80 жительниц региона и ряде других преступлений.

После вручения Михаилу Попкову копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.