МТС ускорила в два раза мобильный интернет для авиастроителей в Иркутcке-2

Фото: Пресс-служба МТС.

МТС усилила сети 4G в микрорайоне Иркутск-2. После установки дополнительного оборудования на въезде в «поселок авиастроителей» скорость мобильного интернета выросла в два раза.

Ускоренная сеть LTE охватывает территорию промышленных объектов, Иркутского техникума авиастроения и материалообработки, строящегося жилого комплекса «Зенит» и других жилых кварталов и социальных объектов в районе остановок «Объект» и «Жукова». Теперь сотрудники заготовительных цехов производства, студенты техникума и жители этой части микрорайона могут более оперативно решать рабочие и бытовые вопросы с помощью различных интернет-сервисов.

«К началу активного делового сезона – когда горожане выходят из отпусков, а в учебных заведениях начинаются занятия – мы усиливаем нашу сеть в тех местах, где абонентам может быть тесно в сети. Прогнозировать нагрузку на сеть нам помогают собственные технологии Big Data и искусственный интеллект. Этим летом мы уже увеличили скорость мобильного интернета в полтора раза на территории популярных локаций Иркутска в Правобережном, Октябрьском, Свердловском и Ленинском округах. Такие точечные работы по усилению сети на территории всего региона позволяют жителям и гостям Приангарья пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС на работе и на отдыхе», — отмечает директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Кроме того, компания запустила дополнительную инфраструктуру LTE в поселке Боково, так называемом пригороде Иркутска-2, которая позволила увеличить скорость мобильного интернета на территории всего поселка на треть.