В детские школы искусств и музыкальные школы Иркутского района закупили новые музыкальные инструменты

Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района.

Новые музыкальные инструменты приобретены для Пивоваровской детской школы искусств, Оёкской и Хомутовской детских музыкальных школ. Средства в размере более 600 тысяч рублей выделены из бюджета Иркутского района.

В школы поступили: кларнет, саксофон, балалайка-контрабас, синтезатор, ударные инструменты (шейкер, барабан-бас, кастаньеты, бонго), концертная классическая гитара в комплекте с антиударным чехлом.

Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района.

- Мы ежегодно из бюджета района выделяем средства на обновление материально-технической базы в учреждениях культуры. Всего в детских музыкальных школах и школах искусств занимаются более 500 ребят. Новые инструменты дадут возможность привлечь к занятиям еще больше творческих детей, - отметил мэр Иркутского района Леонид Фролов.

В 2022 году в районные ДШИ и ДМШ было закуплено 32 новых инструмента на общую сумму более 10 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района.