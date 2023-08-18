В Усть-Илимске произошел пожар в гипермаркете "Экономия" Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усть- Илимске МЧС выезжали для тушения пожара в гипермаркете "Экономия". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По имеющейся информации, все случилось 18 августа в 09:15. В это время в отделение МЧС поступил сигнал о пожаре.

До прибытия специалистов МЧС из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших в результате пожара нет, говорят в ведомстве.

В тушении задействовали 18 человек. Площадь пожара достигала 800 квадратных метров.