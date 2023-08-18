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НовостиПроисшествия18 августа 2023 7:04

В Усть-Илимске произошел пожар в гипермаркете "Экономия"

Пожар в гипермаркете Усть-Илимска распространился на 800 "квадратов"
Елена СИНИЦА
В Усть-Илимске произошел пожар в гипермаркете "Экономия"

В Усть-Илимске произошел пожар в гипермаркете "Экономия"

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усть- Илимске МЧС выезжали для тушения пожара в гипермаркете "Экономия". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По имеющейся информации, все случилось 18 августа в 09:15. В это время в отделение МЧС поступил сигнал о пожаре.

До прибытия специалистов МЧС из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших в результате пожара нет, говорят в ведомстве.

В тушении задействовали 18 человек. Площадь пожара достигала 800 квадратных метров.