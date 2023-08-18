В Иркутске проводят рейды по замерам токсичности выхлопных газов автомобилей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске регулярно проводятся измерения токсичности выбросов автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Об этом сообщает Байкал24.

Выбросы автомобильных выхлопных газов серьезно влияют на здоровье людей и состояние растений в городе, поэтому отдел экономической безопасности и контроля проводит рейды с мая по октябрь. Сотрудники разговаривают с водителями, чьи транспортные средства требуют внимания, и просят пройти технический осмотр. Об этом рассказала заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля администрации города Валентина Сафонова.

В этом году уже состоялись восемь рейдов, в ходе которых проверили 229 транспортных средств, из которых 38 оказались в технически нерабочем состоянии. Владельцы таких автомобилей были привлечены к административной ответственности сотрудниками Госавтоинспекции и получили штраф в размере 500 рублей. Если автомобиль зарегистрирован на организацию, то механика предприятия привлекают к ответственности.