МЧС потушили пожар в гипермаркете "Экономия" в Усть-Илимске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в здании гипермаркета "Экономия" в городе Усть-Илимске ликвидирован. Общая площадь составила 1800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Среди факторов, которые осложняли тушение: позднее сообщение, большая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания.

Под одной кровлей находились мебель, торговые ряды, бытовая химия. Дознаватели МЧС России устанавливают причину и обстоятельства случившегося. Пока известно, что возгорание началось в складском помещении, но огонь быстро распространился дальше.

Рассматриваются различные причины, в качестве основной – электротехническая.