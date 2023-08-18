Около 13 тыс жителей Иркутской области обратились к медикам после укуса клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона 12923 жителя Иркутской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Среди укушенных, боррелиозом заболели 136 человек, клещевым энцефалитом – 78, а риккетсиозом – 53 человека, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Сотрудники управления призывают всех жителей региона не забывать о мерах профилактики, носить защитную одежду, проводить осмотр тела, не сидеть на траве и осматривать домашних животных.

Если клещу все-таки удалось впиться, то следует обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что уровень воды в реке Иркут опустился ниже критических отметок.